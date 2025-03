Aleksandr Lukaşenko rəsmi olaraq Belarus Prezidenti vəzifəsinin icrasına başlayıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, A.Lukaşenkonun andiçmə mərasimi bu gün Minskdə keçirilib.

Qeyd edək ki, Belarusda prezident seçkiləri 2025-ci il yanvarın 26-da baş tutub. Aleksandr Lukaşenko səslərin 86,82 %-ni qazanaraq yenidən prezident seçilib.

O, 1994-cü ilin iyul ayından Belarusa rəhbərlik edir.

