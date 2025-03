Ermənistanın cənubunda iki nəfər rusiyalı sərhədçi qəzaya düşüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, baş verən yol-nəqliyyat hadisəsində onlardan biri ölüb, digəri yaralanıb.

Qeyd olunub ki, "UAZ" markalı avtomobilin Meqri-Nrnadzor yolunda dərəyə düşməsi nəticəsində, 30 yaşlı sərhədçi yerindəcə ölüb, 22 yaşlı sərhədçi isə xəstəxanaya aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.