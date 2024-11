Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov türkiyəli həmkarı Hakan Fidana 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə ünvanladığı təbrikə görə təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ceyhun Bayramov "X" səhifəsində paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir:

"Əziz qardaşım, təşəkkür edirəm!

Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı əbədi olsun!"

