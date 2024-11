Bakıda Dənizkənarı bulvarda görülən balina maketi imiş.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu “Captain Boomer” əsəridir.

Məqsəd iqlim dəyişikliklərinə diqqəti cəlb etmək, balinaların qarşılaşdığı problemi qabartmaqdır.

Qeyd edək ki, Bakıdan əvvəl balina maketi dünyanın bir çox şəhərlərində nümayiş etdirilib. Bu şəhərlər arasında Paris, Sürix, Bordo və digərləri var.

