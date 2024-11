Qadın gimnastlarımız Yunanıstanda qızıl medallar qazandılar - FOTO

Azərbaycan təmsilçiləri Yunanıstanın Saloniki şəhərində keçirilən qadın idman gimnastikası üzrə “Horizon Cup” beynəlxalq turnirində uğurla çıxış ediblər.

Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yığma üzvləri fərdi proqram üzrə yüksək nəticələr göstərərək I,II III yerin sahibi olublar.

Leyla Məmmədzadə çoxnövçülük və sərbəst hərəkətlərdə, Dəniz Əliyeva çoxnövçülük və gimnastika tirində, Aynaz Məcidzadə gimnastika tirində, Aytən Məmmədova isə sərbəst hərəkətlərdə qızıl medal qazanıblar.

Bundan başqa, A.Məcidzadə çoxnövçülük və sərbəst hərəkətlərdə gümüş, D.Əliyeva sərbəst hərəkətlərdə, A.Məmmədova isə çoxnövçülükdə bürünc mükafata sahib çıxıblar.

