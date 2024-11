"Bitcoin"in qiyməti ötən günlə müqayisədə 2,20 % artaraq 82,250 dollara çat. Bu, "Bitcoin"in tarixi ərzində ən yüksək qiymətdir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu göstərici Bakı vaxtı ilə saat 15:50-də "TradingView" platformasında əks olunub.

Hazırda "Bitcoin"in bahalaşması davam edir.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

