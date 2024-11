Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Xaçaturyanın səhhəti bir gün əvvəl pisləşib, təcili olaraq tibb mərkəzinə aparılıb.

Prezidentin ürək problemləri olduğu bildirilir.

