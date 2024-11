Əli Əsədov bu ölkənin Baş naziri ilə görüşdü - FOTO

Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov noyabrın 12-də Bakıda keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının (COP29) Liderlər Sammitinin açılış mərasimi çərçivəsində Antiqua və Barbudanın Baş naziri Qaston Braunla fikir mübadiləsi aparıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

Məlumatda qeyd olunub ki, söhbət zamanı Azərbaycan ilə Antiqua və Barbudanın beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq etdikləri bildirildi, ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivləri müzakirə olundu.

