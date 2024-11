SOCAR ABŞ şirkəti ilə rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlıq imkanını araşdırır

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ABŞ-ın SİSCO şirkəti ilə rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını araşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu SOCAR prezidenti Rövşən Nəcəf “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

Şirkət rəhbəri qeyd edib ki, bu gün CISCO-nun Baş Vitse-Prezidenti və Davamlı inkişaf üzrə baş direktoru Meri De Vısotski (Mary De Wysocki) ilə görüşüb: “Görüşdə biz şəbəkə infrastrukturu, kibertəhlükəsizlik və avtomatlaşdırmaya diqqət yetirərək rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını araşdırdıq. Biz CISCO-nun qabaqcıl İT həllərindən istifadənin enerji dəyər zəncirində əməliyyatların rəqəmsal transformasiyasına, səmərəliliyin artırılmasına və təhlükəsizliyin artırılmasına necə kömək edə biləcəyini müzakirə etdik”.

R.Nəcəf qeyd edib ki, bu tərəfdaşlıq enerji idarəçiliyini optimallaşdırmaq və daha dayanıqlı və möhkəm gələcəyə töhfə vermək üçün innovativ texnologiyaların daxil edilməsi üzrə davam edən səylərə uyğundur.

