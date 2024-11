Heydər Əliyev Mərkəzində Prezident Administrasiyasının rəhbəri, COP29-un Təşkilat Komitəsinin sədri Samir Nuriyev BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının Liderlər Sammitinin açılış mərasimində iştirak edən nümayəndə heyətlərinin şərəfinə ziyafət verib.

Metbbuat.az xəbər verir ki, ziyafət Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilib.

