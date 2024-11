Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) rektoru Elmar Qasımovun atası Eldar Qasımov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, universitet rəhbərliyi bu münasibətlə başsağlığı paylaşımı edib. Mərhumun ölüm səbəbi ilə bağlı məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, Elmar Qasımov 2012-ci ildən BANM-in rektoru vəzifəsində çalışır. O, əvvəllər keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanovun müavini və Dövlət Neft Şirkətində vitse-prezidentin müavini kimi vəzifələrdə çalışıb.

