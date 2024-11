Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan imicini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyan uzun müddət sonra saqqalını qırxıb. O, yeni görüntüsünü sosial media hesabında paylaşıb.

Paşinyanln yeni imicdə görüntüləri sosial medianın Azərbaycan seqmentində gülüş obyektinə çevrilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

