​Şimali Koreya PUA-ları sınaqdan keçirdi

Şimali Koreya kamikadze pilotsuz uçuş aparatlarını sınaqlardan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, PUA-ların sınağını ölkə lideri Kim Çen In da müşayət edib. Məlumata görə, PUA-lar Pilotsuz Hava Texnologiyaları Kompleksinə bağlı institut və müəssisələr tərəfindən istehsal edilib. Sınaqlar zamanı PUA-lar təyin olunmuş marşrutlar üzrə uçduqdan sonra onların hədəfləri vurma qabiliyyəti yoxlanılıb. Sınaqlarda iştirak edən Kim Çen In buradakı çıxışında bildirib ki, dünyada PUA-larla bağlı rəqabət intensivləşir.

Şimali Koreya lideri bəyan edib ki, PUA-ların böyük və kiçik münaqişələrdə istifadəsi hərbi zərurət olaraq ortaya çıxan tendensiyadır.

