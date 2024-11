Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov COP29 çərçivəsində Bakıda səfərdə olan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş katibi Asad Xan ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında məlumat paylaşılıb.

Görüşdə Azərbaycan-İƏT əməkdaşlığı, eləcə də Azərbaycanın COP29 Sədrliyi dövründə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib.

