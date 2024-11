Hindistan ordusu uzun mənzilli hipersəs raketinin uğurlu sınağını həyata keçirib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, sınaq Odişa sahillərində yerləşən Abdul Kalam adasından icra edilib.

Hindistanın müdafiə naziri Rajnath Sinqh bu uğuru tarixi bir an kimi qiymətləndirərək ölkənin hipersəs silah texnologiyasına malik güclü dövlətlər sırasına daxil olduğunu bildirib.

