Deputat Aqil Abbasın oğlu vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Aqil Abbasın oğlu Tuncay Abbas Daxili İşlər Nazirliyinin Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin 5-ci Polis Bölməsinin rəisi vəzifəsindən azad edilib.

O, fəaliyyətini Dövlət Sərhəd Xidmətində davam etdirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.