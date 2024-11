Gələn il dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinətin 960 manat olması proqnozlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, 2025-ci il üçün büdcə zərfində əksini tapıb.

Qeyd edək ki, 2024-cü ilin 6 ayı üzrə dəfn üçün birdəfəlik sosial müavinətin faktiki orta məbləği 820 manat olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.