Vatsap mesajlaşma tətbiqinə yeni bir funksiya əlavə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik barədə "Meta" şirkəti məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu yenilik natamam söhbət danışıqlarını yadda saxlamağa imkan verir və avtomatik "qaralama" rolunu kimi oynayır.

Əvvəllər göndərilməyən ismarıclar birbaşa silinirdi. İndi isə istifadəçilər yarımçıq mesajlarını yadda saxlayıb, sonra davam edə biləcəklər.

Bu funksiya artıq həm “iOS”, həm də “Android” istifadəçiləri üçün əlçatandır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.