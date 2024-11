Seul ölkələri Moskva və Pxenyana qarşı birləşməyə çağırdı

Cənubi Koreya prezidenti Yoon Suk Yeol Braziliyada keçirilən G20 Liderlər Sammitində Şimali Koreya ilə Rusiya arasında artan hərbi əməkdaşlığı tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yoon Pxenyan və Moskvanı hərbi əməkdaşlığı dayandırmağa çağırıb. Cənubi Koreya lideri ölkələri buna qarşı sərt bəyanat yaymaq üşüm üçün birləşməyə çağırıb.

Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şimali Koreyaya səfəri zamanı tərəflər arasında “hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişi” imzalanıb. ABŞ və NATO-nun açıqlamalarına görə, Şimali Koreya Rusiyaya əsgər göndərib və onlar Ukrayna sərhədinə yaxın Kursk bölgəsində yerləşdirilib.

