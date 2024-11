ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Donald Tramp andiçmə mərasimimdən sonra kənd təsərrüfatı katibi postuna Bruk Rollinsi gətirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yeni seçilmiş prezident sosial şəbəkə hesabında bildirib.

Xanım Rollins yeni hökumətdə kənd təsərrüfatı, qida, ərzaq təhlükəsizliyi, heyvan və bitki sağlamlığı, həmçinin, ərzaq ticarəti məsələlərinə cavabdeh olacaq.

Bruk Rollins Trampın ilk prezidentliyi dövründə Daxili Siyasət Şurasına rəhbərlik edib.

