​Arxeoloqlar 65 min illik “fabrik” aşkar etdi

Arxeoloqlar bizim erədən əvvəl mövcud olan “fabrik” aşkar ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, neandertalların bu fabrikdə yapışqan istehsal etdiyi güman edilir. 65 min il əvvəl aid fabrik Pireney yarımadasında aşkar edilib. Tədqiqatçılar, Cəbəllütariqdə bir mağaranın döşəməsinə qazılmış dairəvi çuxurun neandertalların daş alətlərə tutacaq əlavə etmək üçün istifadə etdikləri yapışqan maddələrin əmələ gəlməsində mühüm rol oynadığını müəyyən ediblər.

Bu xüsusi quruluş müasir insanların bölgəyə gəlməsindən 20 min il əvvələ aiddir. Bu, neandertalların mühəndislik bacarıqlarında nə qədər inkişaf etmiş olduğunu ortaya qoyur.

