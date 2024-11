Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) sədr müavini Hikmət Məmmədov işdən çıxarılıb.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bir müddət əvvəl vəzifəsindən azad olunub.

Qeyd edək ki, Hikmət Məmmədov 16 noyabr 2021-ci ildən KOBİA-nın İdarə Heyəti sədrinin müavini vəzifəsində çalışıb.

