Noyabrın 29-da Bakıdakı şadlıq saraylarından birində keçirilən toy mərasimində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az Globalinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Ramal və Ləman adlı cütlük öz toylarında orijinal ssenari düşünüb. Belə ki, bəy toyda sazda ifa edib. Onun bu ifasına isə yeni ailə qurduğu xanımı rəqs edib. Bu, toyda böyük coşğu yaradıb, qonaqlar və cütlüyün dostları onları alqışlayıb.

Ailə quran gənclər təhsil sahəsində çalışır.

