Müxalif Suriya Milli Ordusu bu gün başlatdığı “Azadlıq şəfəqi” əməliyyatı çərçivəsində artıq Tel Rifat şəhərinə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin NTV telekanalı məlumat yayıb.

Artıq müxalif Suriya Milli Ordusunun döyüşçüləri PKK/YPG terrorçularının şəhərin mərkəzindən təmizlənməsini həyata keçrir.

