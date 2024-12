"Kənd yumurtası" adı ilə broyler yumurtası alırıq? - VİDEO

Broyler yumurtasının kənd yumurtası adı ilə satıldığı iddia olunur.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə video sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Vətəndaşlar arasında belə yumurtaları ayırd edə bilənlər də var, ümumiyyətlə, bütün bunlardan xəbərsiz olanlar da.

Quş Əti, Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasından bildirilib ki, son vaxtlar kənd yumurtası xeyli bahalaşıb. Odur ki, kimlərinsə artıq qazanc naminə belə hallara cəhd etməsi mümkündür.

O ki qaldı sözügedən videoda səsləndirilən iddialara.

Ətraflı süjetdə:

