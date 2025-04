Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsinə yeni rəis təyinatı olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə mədəniyyət naziri Adil Kərimli əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Aydın Bəşir oğlu Bəşirov sözügedən idarənin rəisi təyin edilib.

Mədəniyyət Nazirliyi faktı təsdiq edib.

Qeyd edək ki, bu vəzifəni Qalib Həsənov icra edirdi.

