Ançelotti Ardaya görə taktikanı dəyişdi

"Liverpul"a məğlubiyyətdən sonra tənqid edilən Karlo Ançelotti Çempionlar Liqası matçında etdiyi taktiki səhvi qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti bəzi futbolçulara əlavə tapşırıqlar verərək, onların oyun ritmini pozduğunu qəbul edib. Bildirilir ki, Arda Güler və digər oyunçular "Liverpul"la oyunda hər tərəfə kömək etməyə çalışarkən tez yorulub və effektiv oynaya bilməyib. Buna görə də, o “Xetafe” ilə oyunda bəzi taktiki dəyişiliklər edib. “Xetafe” ilə oyunda Arda Güler ikinci hissədə meydana daxil olub. Valverdenin yarımmüdafiəyə qayıtması ilə daha Arda hücumda daha çox iştirak edib.

Qeyd edək ki, “Real Madrid” “Xetafe”ni 2-0 hesabə ilə məğlub edib. Mbappe və Bellinghem hərəyə bir qola imza atıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.