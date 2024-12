Bu məsələdə Azərbaycan Prezidenti ilə razılığa gəlmişik - Putin

Xəzər dənizi artıq, demək olar, qurumuş Aral dənizinin taleyini təkrarlamamalıdır.

Metbuat.az Report-a istinadən istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin gənc alimlərin konqresi iştirakçıları ilə görüşdə bildirib.

“Biz heç bir halda Aral dənizi ilə baş verənlərə yol verməməliyik. Orada hər tərəf duzdur, yalnız gölməçələr qalıb... Bilmirəm, hətta səylərimizi birləşdirsək belə, nəsə edə bilərik ya yox, çünki təbiət qüvvətli sistemdir. Lakin buna baxmayaraq, bizdən asılı olan hər şeyi etməliyik”, – Putin deyib.

Rusiya lideri əlavə edib ki, bu ölkələrə səfərləri zamanı Xəzərin dayazlaşması problemini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevlə müzakirə edib və Azərbaycan lideri ilə bu istiqamətdə birgə iş barədə razılığa gəlib.

Dövlət başçısının sözlərinə görə, o artıq Rusiya hökumətinə müvafiq fəaliyyət proqramı hazırlamaq tapşırığı verib.

