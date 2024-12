Bakının mərkəzindəki “Landmark” Biznes Mərkəzi hərraca çıxarılıb

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat herrac.gov.az saytında yerləşdirilib.

Satış dekabrın 22-də, saat 18:41-də açıq auksion formatında, elektron şəkildə həyata keçiriləcək. Ümumi sahəsi 32 654 kvadratmetr olan qeyri-yaşayış binasının ilkin qiyməti 120 milyon manat müəyyən edilib.

Hərracda iştirak üçün tələb olunan beh məbləği isə 6 milyon manatdır.

