Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev özünə yeni müşavir təyin edib.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Sahil Babayevin əmri ilə Jalə Əhmədova əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müşaviri təyin edilib.

Məlumatı saytımıza açıqlamasında Əmək və Əhalisinin Sosial Müdafiə Nazirliyi təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, Jalə Əhmədova Milli Məclisin VI çağırış (2020-2024-cü il) deputatı olub.

