Bakıda tanınmış oftomoloq Emil Hüseynov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə paylaşım ediblər.

Məlumata görə, həkim ötən gün 43 yaşında uzunsürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

