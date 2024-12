"Qarabağ"ın veteran futbolçusu, klubun akademiyasında qapıçılar üzrə məşqçi kimi fəaliyyət göstərmiş Ənvər Axundov 71 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"Qarabağ" Ənvər Axundovun vəfatından kədərləndiyini bildirir, ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin!", - məlumatda qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.