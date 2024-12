Araz Əsgərli Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Aparatına yeni mətbuat katibi təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ombudsman Aparatı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, ixtisasca hüquqşünas olan A.Əsgərli bu vəzifəyə qədər uzun illər dövlət qulluğunun xüsusi növündə olan orqanlarda Dövlət Miqrasiya Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi sistemində müxtəlif vəzifələrdə, eləcə də ictimaiyyətlə əlaqələr və mətbuat sahəsində də fəaliyyət göstərib.

