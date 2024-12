Bu şəxslərə “Tərəqqi” medalı verildi - SİYAHI

Azərbaycanın rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçiləri “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla Azərbaycanda rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Abbasov Emil İsmayıl oğlu

Ağamirova İradə Rahil qızı

Ağasiyeva Sevinc Əlibaba qızı

Bədirxanov Dunay Rasim oğlu

Əliyev Müşfiq Cabir oğlu

Hüseynov Pərviz Firuz oğlu

İsmayılov Pərviz Nazim oğlu

Kərimov Vüsal Rəvan oğlu

Mərdanov Nail Teyyub oğlu

Nağıyev İbrahim Abdulla oğlu

Vəliyeva Sevinc Misirxan qızı.

