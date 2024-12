Bayramov finlandiyalı həmkarı ilə görüşdü - FOTO

Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov finlandiyalı həmkarı Elina Valtonen ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in “X” hesabında paylaşım edilib.

Görüş Maltada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 31-ci iclası çərçivəsində baş tutub. Tərəflər bir sıra mövzular ilə yanaşı, iki ölkə arasında əməkdaşlığa dair gündəlikdə olan məsələləri müzakirə edib.

Bayramov, həmçinin həmkarını münaqişəsonrası regional vəziyyət, eləcə də Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinin cari vəziyyəti barədə məlumatlandırıb.

