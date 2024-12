Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Tabeliyində "Sumqayıt Nəqliyyat" MMC-yə yeni direktor təyin edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu, Hüseyn Rəhimovdur.

O, şirkətin rəhbərliyində Məzahir Piriyevi əvəz edib.

Xatırladaq ki, "Sumqayıt Nəqliyyat" 2016-cı ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 50 manatdır.

