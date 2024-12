Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin müəllimi, filologiya elmləri namizədi, dosent Mahmud Mahmudov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu gün 88 yaşında vəfat edib.

Mahmud Mahmudov 50 ilə yaxın müddətdə universitetdə elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, jurnalistika sahəsində dəyərli töhfələr vermiş nüfuzlu alim və müəllim idi. Onun əvəzsiz fəaliyyəti təkcə tədris sahəsində deyil, həm də Azərbaycan jurnalistikasının inkişafında mühüm iz buraxıb.

