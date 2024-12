Dəməşqdəki İran səfirliyi belə qarət edildi - VİDEO

Dəməşqdə İran səfirliyi qarət edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, kadrları "Azad İran" "Telegram" kanalı yayıb.

Məlumata görə, Suriyada müxalif qüvvələr paytaxt Dəməşqi ələ keçirdikdən sonra İran səfirliyinin binasından asılmış SEPAH-ın Qüds qanadının keçmiş komandanı, general Qasım Süleymani və "Hizbullah"ın öldürülən lideri Həsən Nəsrullahın şəkilləri olan plakat parçalanıb.

Bildirilir ki, səfirliyin bütün əməkdaşları və SEPAH-a bağlı silahlılar Dəməşqi dərhal tərk ediblər.

Qeyd edək ki, İran hakimiyyətdən devrilən prezident Bəşər Əsədin müttəfiqidir.

