Suriyanın devrilmiş prezidenti Bəşər Əsədin Dəməşqdəki dəbdəbəli evi müxalifət qüvvələrinin hakimiyyəti ələ keçirməsindən sonra qarət edilib.



Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrailin “Times of Israel” nəşri yazır.

Nəşr evin qarət olunması anının görüntülərini də yayıb.

