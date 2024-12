Foto-müxbir Əhməd Muxtar həbs edilib.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, xırda xuliqanlıqda təqsirli bilinib.

Xətai Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə Ə.Muxtar barəsində 20 sutka inzibati həbs qərarı çıxarılıb

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.