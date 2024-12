Pensiya nə vaxtdan artımla veriləcək? - Tarix AÇIQLANDI

Yanvarın birindən bütün növ əmək pensiyaları artırılacaq.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən bildirir ki, belə ki, 1 milyondan çox vətəndaşın pensiyasında artım olacaq.

2025-ci ildə bütün növ əmək pensiyaları artırılacaq və bu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsində öz əksini tapıb.

Millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib ki, indeksləşdirmə faizi hər hansı qurum tərəfindən müəyyənləşdirilən faiz deyil.

Bu, əvvəlki ildə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun olaraq həyata keçirilən indeksləşdirmədir.

Millət vəkili əlavə edib ki, vətəndaşlar pensiyalarını qarşıdakı ilin ikinci ayından etibarən artımla birlikdə ala biləcəklər.

Ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.