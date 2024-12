“Azerspace-1”in sığorta dəyəri açıqlandı

“Azerspace-1” telekommunikasiya peykinin orbitdə sığortalanması üçün sərf olunacaq vəsaitin həcmi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend dövlət satınalmalarının vahid internet portalından məlumat əldə edib.

Məlumata görə, artıq bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi ("Azərkosmos") hazırlıqlara başlayıb.

Agentlik peykin bir illik orbitdə sığortalanmasının 2.040.000,00 AZN-ə (2 milyon 40 min manat) başa gələcəyini proqnozlaşdırıb.

Qeyd edək ki, müqavilə müddəti bir ildir. Bu müddət 2025-ci ilin fevralın 1-dən 2026-ci ilin fevralın 1-nə qədər olan dövrü əhatə edir. Sığorta olunacaq əmlakın dəyəri 53 milyon ABŞ dollarıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.