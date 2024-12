İrəvandan Bakıya təyyarə gəldi - Göyərtədə kimlər olub?

Dünən axşam saatlarında İrəvanın “Zvartnots” hava limanından qalxan təyyarə Bakıya enib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Armenia” bildirib. Məlumata görə, dekabrın 11-də saat 17:00-da İrəvandan Bakıya “Enter Air” aviaşirkətinin təyyarəsi qalxıb.

“Hava gəmisi”nin göyərtəsində NATO Müdafiə Kollecinin kursantlarının olduğu güman edilir.

Bundan əvvəl Ermənistan Müdafiə Nazirliyi kollecin rəhbəri general-leytenant Maks Nilsenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin dekabrın 10-11-də Ermənistanda səfərdə olduğunu bildirmişdi. O, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, Xarici İşlər Nazirliyi və Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib.

Qeyd olunur ki, “Enter Air”in çarter reysi bir gün əvvəl - dekabrın 9-da kollecin yerləşdiyi Romadan İrəvana gəlib.

