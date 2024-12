"Time" jurnalı Donald Trampı "İlin adamı" seçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ jurnalı ölkənin yeni seçilən prezidenti Donald Trampı "İlin adamı" elan edib.

Qeyd edık ki, titula namizədlər arasında ABŞ-nin vitse-prezidenti Kamala Harris, amerikalı milyarder İlon Mask və "Meta" korporasiyasının təsisçisi Mark Zukerberq də yer almışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.