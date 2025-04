Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Fransaya səfərə gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər zamanı Türkiyəli nazir fransalı həmkarı Jan-Noel Barro ilə ikitərəfli münasibətlər, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Qəzza və Suriyadakı vəziyyət ətrafında müzakirələr aparacaq.

Tərəflər həmçinin, Türkiyə ilə Avropa İttifaqı arasındakı münasibətləri də diqqət mərkəzində saxlayacaq.

