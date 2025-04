Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Hikmət Hacıyevin atası Fərhad Hacıyev axşam saatlarında dünyasını dəyişib. Məlumata görə, 87 yaşlı F.Hacıyev ürəktutmadan vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.