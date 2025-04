Qızılın qiyməti rekord qırdı - Ticarət müharibəsi başlaya bilər

ABŞ Prezidenti Donald Trampın idxal olunan məhsullara rüsum tətbiq etməsi qızılın unsiya qiymətinin rekord qırmasına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-nin tarif paketi qlobal iqtisadi yavaşlamaya səbəb ola biləcək genişmiqyaslı ticarət müharibəsinin başlaya biləcəyi ilə bağlı narahatlıqları artırıb. Məlumata görə, iqtisadi durğunluqla bağlı narahatlıqlar səbəbindən qızılın qiyməti rekord qırmağa davam edir. London Metal Birjasında qızılın unsiyasının qiyməti 3167,84 dollara çataraq rekord qırıb.

Qiymətli metalın unsiyasının qiyməti rekord qırdıqdan sonra bir qədər ucuzlaşıb. Bitkoin kriptovalyutasının qiyməti də ABŞ-nin tarif paketindən sonra 2 faiz azalaraq 84000 dollardan aşağı düşüb.

