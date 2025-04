Rusiyanın tanınmış aktrisası Nataliya Nazarova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 55 yaşlı sənətçi müalicə aldığı xəstəxanada xərçəngdən dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, aktrisa "Poçt cənnəti", "Turetski marşı", "Aslanın payı", "Kamenskaya-3", "Qatilin gündəliyi", "Lola və Markiz", "Lapuşki" kimi məşhur seriallarda rol alıb.

