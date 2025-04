Tariflər artdı, birjalar çökdü

ABŞ Prezidenti Donald Tramp gömrük tariflərini artırandan sonra ölkə birjalarında eniş müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Dow Jones” indeksi 1100 bənddən çox dəyər itirib və 2,66 faiz azalaraq 41103,63 bənd olub. “S&P 500” indeksi 3,32 faiz azalaraq 5482,70 bənd, “Nasdaq” indeksi isə 4,5 faiz azalaraq 16811,42 bənd olub.

Qeyd edək ki, Donald Tramp ABŞ-nin digər ölkələrə qarşılıqlı tariflər tətbiq edəcəyini və baza tarif dərəcəsinin 10 faiz olacağını açıqlayıb. ABŞ Maliyyə Naziri Scott Bessent ölkələri tariflərə cavab verməməyə çağırıb. O bildirib ki, cavab tədbiri olmasa, daha yüksək tarif dərəcələri tətbiq edilməyəcək, əks halda dərəcələr qalxacaq.

