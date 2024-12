Daha üç ölkə Fransaya qarşı birləşdi

Daha 3 dövlət Fransanın təsirində olan Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Birliyini (ECOVAS) tərk etmək barədə qərarlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlama Nigeriyanın paytaxtı Abuca şəhərində keçiriləcək ECOVAS Sammitindən iki gün qabaq Niamey şəhərində Mali, Burkina-Faso və Nigeriyanın xarici işlər nazirlərinin görüşü zamanı verilib.



Onlar təşkilatdan çıxış mexanizmlərinin müzakirəsini davam etdirməyin vacibliyini bildiriblər.

Xatırladaq ki, bu ilin yanvar ayında sözgedən ölkələr Sahel Dövlətləri Alyansı çərçivəsində birləşdiklərini və ECOVAS-ı tərk edəcəklərini elan ediblər.

